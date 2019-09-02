الأسهم اليابانية تتراجع بالختام مع تصعيد النزاع التجاري

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، بعدما أقرت الولايات المتحدة والصين جولة تعريفات جديدة ضد سلع بعضهما البعض.

ويأتي الهبوط في أسواق الأسهم اليابانية على خلفية تصعيد النزاع التجاري والذي يضغط بشكل متزايد على الصادرات ويؤدي لاضطراب التجارة العالمية.

وبدأت واشنطن في عطلة نهاية الأسبوع تطبيق تعريفات بنحو 15 بالمائة على سلع صينية كما أدخلت بكين رسومها الانتقامية حيز التنفيذ في اليوم نفسه.

وعلى صعيد آخر، تراجع النشاط الصناعي في الياباني للشهر الرابع على التوالي خلال أغسطس/آب الماضي وسط انخفاض الطلب، بحسب البيانات الصادرة اليوم.

وبنهاية جلسة اليوم، تراجع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.4 بالمائة أو ما يعادل 84 نقطة لينهي التعاملات عند مستوى 20620.2 نقطة.

وبالنسبة للمؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس"، فانخفض بأكثر من 0.4 بالمائة مسجلاً 1505.2 نقطة.

وبحلول الساعة 7:04 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.08 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 106.20 ين.