تعريفات متبادلة بين واشنطن وبكين تدخل حيز التنفيذ

مباشر: دخلت التعريفات المتبادلة المعلنة مسبقاً من قبل أكبر اقتصادين حول العالم حيز التنفيذ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبدأ أمس الأحد سريان مفعول التعريفات التي أقرتها الولايات المتحدة بنحو 15 بالمائة ضد فاتورة من السلع الصينية بقيمة 112 مليار دولار.

ومن المخطط أن تبدأ الجولة الثانية من التعريفات الأمريكية يوم 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لتكون الفاتورة الخاضعة للرسوم في المجمل خلال تلك الفترتين تبلغ 300 مليار دولار من المنتجات الصينية.

وفي المقابل، بدأت الصين تطبيق التعريفات الانتقامية إضافية بالأمس، وذلك على بعض السلع الأمريكية في فاتورة قيمتها 75 مليار دولار.

وفرضت بكين التعريفات الإضافية بنسبة تتراوح بين 5 بالمائة و10 بالمائة على 1717 عنصر من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة من أصل 5078 سلعة.

ومن المقرر أن تبدأ الصين في جمع رسوم إضافية على بقية السلع بدايةً من يوم 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

جدير بالذكر أن النفط الأمريكي الذي تستورده بكين من واشنطن خضع لتعريفات بنحو 5 بالمائة بدايةً من الأحد، في خطوة هي الأولى من نوعها أن يكون خام الولايات المتحدة مستهدف منذ بدأ الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم قبل أكثر من عام.