"دله الصحية" توقع عقد شراكة مع "سيمينز" بـ112 مليون ريال

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة دله للخدمات الصحية عن توقيع عقد شراكة استراتيجية طويلة الأجل مع شركة سيمينز للرعاية الصحية المحدودة، بقيمة 112 مليون ريال.

وأوضحت "دله" في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، أن عقد الشراكة يتضمن إدارة وتشغيل أقسام الأشعة للمستشفيات التي تفوز بها الشركة في المناقصات الحكومية والقطاع الخاص ومستشفياتها.

وتقوم شركة سيمينز للرعاية الصحية المحدودة، بموجب العقد بإعادة تجهيز وتوفير الدعم الفني والصيانة وتطوير المهارات الطبية لأقسام الأشعة وذلك لمدة 10 سنوات.

وأشارت إلى أن الأثر المالي للعقد سيكون إيجابيا، من خلال وفرة في التكاليف الخاصة بشراء الأصول ومصروفات الصيانة.

ونوهت إلى أن الأثر المالي سينعكس في النتائج المالية للشركة ابتداء من الربع الأول من العام 2020م، وأنه لا توجد أطراف ذات علاقة بالعقد.

وأكدت الشركة أن هذا النوع من الشراكة الاستراتيجية يعد الأول من نوعه في المملكة والمنطقة في المجال الطبي، والذي يسعى من خلاله الطرفان لمواكبة التحول الوطني في القطاع الصحي والمشاركة في تحقيق رؤية 2030م.

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