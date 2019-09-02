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تبادل إطلاق نار بين الحرس الوطني التونسي وعناصر مسلحة

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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت إذاعة "موازييك" التونسية عن مصادر أمنية قولها، صباح اليوم الاثنين "تشهد منطقة حيدرة الحدودية من ولاية القصرين تبادل إطلاق نار بين وحدات من الحرس الوطني وعناصر إرهابية".

Mohsen marzok press office

يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أعلنت في وقت سابق، قبول 26 مرشحا بشكل نهائي لخوض الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراءها في منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأنهت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، يوم الجمعة، البت في النزاعات المتعلقة بالطور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وأصدرت أحد عشر حكما (11) باتا و نهائيا طبق القانون الانتخابي، من بينها نقض 4 أحكام من الطور الأول والقضاء من جديد بالرفض أصلا في خصوص أربعة مترشحين كانت هيئة الانتخابات استأنفت قرارات المحكمة بشأنها.

وكانت الهيئة أعلنت في 14 أغسطس/ آب الجاري قبول 26 مرشحا من أصل 97 بصفة أولية، لخوض الانتخابات الرئاسية.

وتستعد تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، منتصف الشهر الجاري، وسط توقعات بمنافسة شديدة بين عدد من المترشحين، وفي مقدمتهم رئيس الحالية يوسف الشاهد، ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، بالإضافة إلى نائب. 

SputnikNews

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