الخريف: سنعمل بجد لتكون الصناعة الخيار الأول للمستثمر بالسعودية

الرياض ـ مباشر: قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن الوزارة ستعمل بجد لتكون الصناعة الخيار الأول للمستثمر لأثرها الإيجابي والمستدام على التنمية وتوليد الفرص الوظيفية للشباب السعودي بشكل مباشر وغير مباشر.

وأضاف بندر بن إبراهيم الخريف، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن الوزارة ستحرص على الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمملكة.

وأشار الوزير إلى أن استغلال الثروة المعدنية بذكاء وتحفيز الفرص للاستثمارات المصاحبة سيسهم في مضاعفة نسب المحتوى المحلي، وتعظيم العائد الاقتصادي للموارد.

وتابع: "رسالتي للثروة الحقيقية للوزارة وهم الكادر البشري، كونوا فخورين بما تقومون به فأنتم من سيصنع الفرق، سأحرص على أن تستمتعوا برحلة العطاء لوطنكم وأن تكونوا شركاء فاعلين في تحقيق النجاحات بل المعجزات".

وأكد الخريف على أهمية تعزيز التكامل بين قطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والعمل معًا على تحقيق الأهداف المشتركة.

وصدر أمر ملكي، يوم الجمعة الماضي، بإنشاء وزارة جديدة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتعيين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف وزيراً لها.

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