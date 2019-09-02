إعلان شركة المراكز العربية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة المراكز العربية أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة فندق ألوفت، مدينة الرياض رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/rdbjVCTVgc62 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-02-01 الموافق 2019-09-30 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (33) من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. جدول أعمال الجمعية مرفق جدول الأعمال نموذج التوكيل التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية ابتداءً من الساعة 10 صباحاً يوم الخميس بتاريخ 26 سبتمبر 2019م وحتى الساعة 4 عصراً من يوم انعقاد الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح ومجاناً لجميع المساهمين، باستخدام الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل إدارة علاقات المستثمرين

شركة المراكز العربية

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هاتف: 8252080-11-966+

فاكس: 8252323-11-966+

بريد إلكتروني: IR@arabiancentres.com

معلومات اضافية يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:

• الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

• إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

• كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله على العنوان الموضح أعلاه. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين أو وكلائهم إحضار الهوية الوطنية.