منح "وفا للتأمين" فترة إضافية لتعديل مقترح إعادة التنظيم المالي

الرياض ـ مباشر: أعلنت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين"، عن منحها مدة إضافية مقدارها 150 يوما إضافية، اعتباراً من انتهاء المدة السابقة لتقديم مقترح معدل لإعادة التنظيم المالي.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، أنه تم منح الشركة الفترة الإضافية، لتقديم مقترح معدل يتضمن مزيداً من التفصيل عن الإجراءات والخطوات العملية التي ستتخذها الشركة.

وأشارت إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي، لهذه الخطوة في الوقت الحالي، وأنه سوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر، إن وجد، في حينه.

وأعلنت الشركة، أمس الأحد عن عدم تمكنها من نشر النتائج المالية لعام 2018، خلال الفترة الزمنية المتوقعة سابقا، لعدم الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.

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