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"خدعة إسرائيلية"... "الميادين" تكشف مفاجأة عن عملية امتنع "حزب الله" عن تنفيذها

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"خدعة إسرائيلية"... "الميادين" تكشف مفاجأة عن عملية امتنع "حزب الله" عن تنفيذها "خدعة إسرائيلية"... "الميادين" تكشف مفاجأة عن عملية امتنع "حزب الله" عن تنفيذها

ونقلت قناة "الميادين" عن مصادر، قولها إن "إسرائيل كانت مستعدة للتضحية بجندي وآلية لإصلاح السلك الحدودي في القطاع الشرقي عند منطقة الوزاني على الحدود".

وأشارت المصادر إلى أن "المقاومة لاحظت أن الجندي ذو بشرة سمراء من يهود الفلاشة فعدلت عن تنفيذ العملية"، مضيفة أن "السيناريو نفسه كان سيحصل في القطاع الأوسط لكن المقاومة عدلت عن ذلك".

​وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الأحد، عن سقوط قتلى وجرحى بين الجنود الإسرائيليين جراء استهداف الحزب لآلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم شمالي إسرائيل، كرد على استهداف إسرائيلي لمركز للحزب في سوريا، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق نحو 100 قذيفة باتجاه مصدر النيران في جنوب لبنان ونفذ غارات مروحية على أهداف أخرى.

SputnikNews

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