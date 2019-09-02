إلى أين تتجه بوصلة أسواق الخليج؟

من: محمود جمال

مباشر: قال محللون لـ"معلومات مباشر" إن اتجاهات الأسواق العالمية والتي تبدأ تعاملاتها الأسبوع الجديد اليوم الاثنين ستكون بمثابة البوصلة التي ستحدد مسار أغلب الأسواق الخليجية.

وبنهاية جلسة أمس الاحد، تباين أداء الأسواق الخليجية حيث واصل السوق السعودي تراجعه ليسجل نسبة 1.3 بالمائة بضغط من أسهم القطاع المالي، فيما استقر سوق دبي المالي وتأثر سوق أبوظبي ببعض عمليات جني الأرباح، وفي المقابل ارتفعت البورصة الكويتية والقطرية.

وقال محمد الميموني المستشار الفني لأداء الأسهم لـ"معلومات مباشر"إن الأسواق الخليجية ستظل خاضعة لما يحدث بالأسواق العالمية الى أن يتم صدور تصريحات تؤكد هدوء الحرب التجارية التي لم تستقر بعد وبدأت الولايات المتحدة بتطبيق التعريفات الجمركية.

وبرغم الدلائل على أن المحادثات بينهما بشأن النزاع التجاري ستستأنف هذا الشهر فإبتداء من أمس الأحد فرضت كل من الصين والولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية على سلع إحداهما الأخرى.

وأشار إلى أن هناك عدة عوامل تضغط على السوق السعودية وهي التي دفعته للهبوط 8 بالمائة في الشهر الماضي وأبرزها النتائج الغير متوقعة التي حققتها البنوك وغيرها من الشركات الكبرى.

وبين أن النتائج الفصلية وبعض التكهنات باستمرار انخفاض النتائج بالنصف الثاني من العام مع بعض التقييمات السلبية آثرت على القطاع وهو الذي يضغط بشكل قوي على المؤشر العام بالسوق السعودي.

وأوضح أن التصريحات والتقارير بشأن طرح أرامكو الأرباح الكبرى الجيده التي أعلنت عنها وقرب طرحها أيضا من العوامل التي تدفع بعض المحافظ للاحتفاظ بالسيولة أو عدم استخدام السيولة ا بشكل كامل.

وذكر تقرير حديث أن شركة النفط السعودية أرامكو تخطط لتقسيم طرح أسهمها- والذي يعد الأكبر عالميا- على مرحلتين.

وقالت صحيفة "وول ستريت" في تقرير نشر، يوم الخميس الماضي، إنه وفقاً لمطلعين على خطط عملاق النفط السعودي، سيتم خلال المرحلة الأولى طرح جزء من أسهمها في البورصة السعودية في وقت لاحق من العام الجاري.

وقال محمد الميموني إن الأمر الثاني الذي يترقبة مستمرو الأسهم بالمنطقة وبالسعودية هو الفائدة وهو الأمر المتعلق بقطاعي البنوك والعقار والذي سيؤثر بتداولاهم بشكل قاطع خلال تداولات الشهر الجديد.

ومن جابنه، قال عايد الظفيري المحلل المالي بأسواق الخليج أن الشهر الجاري سيشهد ارتدات فينة جيدة، مشيرا إلى أن السوق السعودي يقترب فنيا من قرب انتهاء فترة التصحيح.

وقال إن مؤشر السوق السعودي لا يزال يتداول في منطقة التشبع البيعي، مشيرا إلى أن هذا يزيد من فرصة حدوث تماسك وارتداد في الأجل القصير.

وأكد أن الاسواق الخليجية ولاسيما الكويتية والإماراتية تحمل مكررات ربحية منخفضة، لافتا الى أن الكويتي يحمل فرص جيدة لمستثمري الأسهم بالمنطقة في ظل الاستقرار الذي تشهده قطاعات الاقتصادية الكبرى.

ومكرر الربحية من المؤشرات التي تساعد المستثمر على معرفة إذا ما كان السعر جيداً للشراء أم لا، فكلما كان أقل من عشر مرات كلما كان السعر آمناً للشراء، إلا أنه على الرغم من ذلك لا يجب أخذ هذا المؤشر منفرداً، ولكن لا بد من النظر إليه مع المؤشرات الأخرى للشركة.

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