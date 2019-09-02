إعلان إلحاقي من الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) بخصوص قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي

بند توضيح مقدمة إلحاقاً لإعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) بتاريخ 17-05-1440هـ الموافق 23-01-2019م بخصوص قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة، وإلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 08-11-1440 هـ الموافق 11-07-2019 م بخصوص تسليم مقترح إعادة التنظيم المالي إلى المحكمة المختصة وبناءً على التأكيد الوارد من المحامي / إبراهيم بن عبد الرحمن الهويشل فإن الدائرة المختصة عقدت أمس الأحد بتاريخ 02-01-1441 هـ الموافق 01-09-2019 م جلسة خاصة لمناقشة المقترح المقدم ، وقررت منح الشركة مدة إضافية مقدارها (150) مائة وخمسين يوماً اعتباراً من انتهاء المدة السابقة لتقديم مقترح معدل يتضمن مزيداً من التفصيل عن الإجراءات والخطوات العملية التي ستتخذها الشركة لإعادة التنظيم المالي. تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-11-08 الموافق 2019-07-11 التغير الحاصل على التطوير منح المحكمة المختصة مدة إضافية للشركة مقدارها (150) مائة وخمسين يوماً اعتباراً من انتهاء المدة السابقة لتقديم مقترح معدل. الأثر المالي للتغير الحاصل لايمكن تحديد الأثر المالي وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر- إن وجد- في حينه
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