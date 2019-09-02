صحيفة: رد "حزب الله" لم يكن على سقوط طائرتي الاستطلاع في الضاحية
كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصادر خاصة أن رد "حزب الله" اللبناني لم يكن على سقوط طائرتي الاستطلاع الإسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت الأحد الماضي.
وأضاف المصدر أن العملية الأخيرة للحزب كان ردا على استهداف مركز للحزب في سوريا، والذي أدى إلى مقتل اثنين من عناصره أطلق اسمهما على عملية أمس، وذلك ضمن معادلة فرض قواعد الاشتباك التي رسمها الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله.
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وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن عددا من القذائف المضادة للدروع استهدف قاعدة ومركبات عسكرية في منطقة أفيفيم شمال إسرائيل، مشيرا إلى أن الجيش رد باتجاه مصادر النيران، وباتجاه أهداف في جنوب لبنان.