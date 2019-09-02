مصر تبحث التعاون الزراعي مع السعودية والصومال

القاهرة- مباشر: بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمصر، مع نظيره السعودي أهمية تنمية العلاقات المصرية السعودية في كافة المجالات.

وقال الوزير عزالدين ابوستيت في بيان، اليوم الأحد، أنه بحث مع نظيره السعودي عبد المحسن الفضلي إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار الزراعي بين البلدين، والعمل على تقوية وتوطيد العلاقات بين البلدين إلى أعلى درجة ممكنة.

وفي سياق ذاته أكد ابوستيت على أهمية تنمية العلاقات مع الصومال في ضوء امتلاك مصر لإمكانات كبيرة في المجال الزراعي سواء على المستوى البشري أو التقني.

وأشار إلى انه اتفق مع نظيره الصومالي على تبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين لتحقيق التكامل في العلاقات الزراعية والعمل على استفادة كل طرف بالإمكانات المتاحة لدى الطرف الآخر.

وأشاد وزير الزراعة الصومالي بالحكومة المصرية في تقديم الدعم الكامل للطلاب الصوماليين الدارسين في الازهر الشريف وفي المجال الزراعي.

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