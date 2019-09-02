بطل ملاكمة فلبيني يطلق عملته المشفرة Pac

أعلن بطل الملاكمة الفلبيني (ماني باكياو) اليوم الأحد عن إطلاق عملته الرقمية الخاصة خلال حفل موسيقي مجاني في العاصمة مانيلا، حيث عزف وغنى لأكثر من ألفين من معجبيه لجذب الاهتمام بالعملة.

وكان باكياو – البالغ من العمر 40 عامًا – قد دخل التاريخ كأكبر بطل للعالم في وزن (ويلتر)، وذلك بفوزه في شهر تموز/ يوليو الماضي على بطل رابطة الملاكمة العالمية الأمريكي (كيث ثورمان) في لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

ويأمل باكياو – الذي هو أيضًا سيناتور فلبيني – في الاستفادة من عملته المشفرة المسماة (باك) Pac، والتي سوف تسمح للجماهير بشراء سِلعه، والتفاعل معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وسوف تُدرج عملة (باك) في البورصة العالمية للتبادل GCOX التابعة لسنغافورة، وتَعُد باكياو، ولاعب فريق ليفربول السابق والمنتخب الإنجليزي (مايكل أوين) كمستثمرين خاصين، إلى جانب الشيخ خالد بن زايد آل نهيان.

وتُعد (باك) أول عملة رقمية مشفرة في العالم تتبع أحد المشاهير. هذا؛ وتعتزم لاعبة التنس الدانماركية (كارولين فوزنياكي)، واللاعب أوين، والمغني (جاسون ديرولو) إطلاق عملاتهم الرقمية الخاصة مع البورصة العالمية للتبادل GCOX.

ونقلت وكالة رويترز عن مؤسس البورصة العالمية للتبادل GCOX ورئيسها التنفيذي (جيفري لين) قوله: “نحن هنا ليس لنجمع الكثير من المال، بل لنبني نظامًا بيئيًا”.