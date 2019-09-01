ثلاث تغيرات متباينة بحصص كبار ملاك السوق السعودي

الرياض - مباشر: شهد سوق المال السعودي "تداول" ثلاث تغيرات بحصص كبار الملاك ممن يملكون 5 بالمائة فأكثر خلال تسوية تعاملات جلسة الأربعاء الموافق 28 أغسطس/ آب الجاري.

وكانت التغيرات بزيادة الحصص من نصيب شركة أميانتيت العربية السعودية، وشركة أسمنت المنطقة الشرقية من قبل الأميرمحمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود.

وعلى الجانب الآخر خفضت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية حصتها في صندوق سدكو كابيتال ريت بنسبة 0.08 بالمائة.

وجاءت التغيرات على النحو التالي:

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