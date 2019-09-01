الهيئة العربية للاستثمار تُقرر المساهمة في مشروعات زراعية بـ6 دول

القاهرة- مباشر: أقرت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي المساهمة في عدد من المشروعات الزراعية التي تركز على انتاج السلع الغذائية الأساسية لسد الفجوة الغذائية العربية.

والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، مؤسسة مالية عربية ذات شخصية قانونية اعتبارية ودولية مستقلة، أسست في عام 1976، لتعزيز الأمن الغذائي في الوطن العربي، وتساهم في رأسمالها 21 دولة عربية، ومقرها السودان.

وقالت الهيئة، في تقرير، صادر اليوم الأحد، إنه من بين المشروعات التي ستساهم فيها، توسعة مشروع لإنتاج اللقاحات والأمصال البيطريـة في مصر، مشروع لإنتاج الخضر وتعبئتها وتسويقها تحت نظام الزراعة المائية، مشروع مسلخ وسوق للماشية والأعلاف في السعودية، ومشروع لإنتاج الدجاج في البحريـن، وصندوق استثماري للصادرات الزراعية لدول المغرب العربي، ومشروع لإنتاج الحبوب والأعلاف في الجزائر، وصندوق للاسـتثمار الزراعي، وتأهيل مصنع النشـا والجلوكوز في السودان.

وأوضحت الهيئة أنها قامــت بزيادة مساهمتها في عدد من شركاتها القائمة، بغـرض إعادة تأهيلها، وتطوير أدائها، وتحديث مكوناتها الإنتاجية.

وأشار التقرير إلى أن قيمة استثمارات الهيئة بنهاية عام 2018 بلغت حوالي 607 ملايين دولار، تمثل 80 بالمائة من رأس المال المدفوع، لافتا إلى أن استثمارات الهيئة تتنوع في الشركات القائمة، والشركات قيد التأسيس علــى أربعــة قطاعــات رئيســة، وهي: الخدمــات الزراعية، وقطــاعات الإنتــاج النباتــي، والحيوانــــي، وقطــاع التصنيــع الزراعــي.

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