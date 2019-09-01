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يالفيديو : حزب الله يعلن تدمير آلية إسرائيلية وقتل وجرح من فيها (مباشر)

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يالفيديو : حزب الله يعلن تدمير آلية إسرائيلية وقتل وجرح من فيها (مباشر) يالفيديو : حزب الله يعلن تدمير آلية إسرائيلية وقتل وجرح من فيها (مباشر)

جي بي سي نيوز:-  أعلن حزب الله اللبناني الأحد، عن دتمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة أفيفيم، وقتل وجرح من فيها، بحسب بيان له.

 

وأكد الإعلام الحربي المركزي لحزب الله في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، أنه "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر الأحد، قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر، بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها".

 

من جهته، قال الناطق باسم جيش الاحتلال، إن قذيفة مضادة للدروع أطلقت من لبنان تجاه ثكنة "أفيفيم" الإسرائيلية، مشيرا إلى أن عدد من الجنود أصيبوا بهجوم بالصواريخ المضادة على قاعدة عسكرية بالشمال.

 

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "موقع ومركبات عسكرية تعرضت لعدة قذائف في القطاع الأوسط للحدود مع لبنان"، مضيفا أن "القذائف التي أطلقها حزب الله هي من طراز كورنيت".

 

وأصدرت سلطات الاحتلال تعليمات بفتح الملاجئ في البلدات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان،والدخول إليها عند سماح صافرات الإنذار.

 

والسبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن تعزيز قواته على الجبهة الشمالية، تحسبا لأي سيناريو محتمل في ظل التوتر الأمني.

 

ويشهد لبنان توترات أمنية متصاعدة مع سقوط طائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية معقل حزب الله فجر الأحد الماضي، وانفجار إحداهما,وفق عربي 21.

 

وفي السياق ذاته، قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدة مارون الراس في جنوب لبنان، وقالت قناة الميادين إن "دائرة القصف الإسرائيلي توسعت من خراج مارون الراس إلى يارون".

 

 

 

 

 

 

جي بي سي نيوز

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