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بداية العام الدراسي ومشتريات الأجانب بسوق الأسهم..تتصدر نشرة "مباشر" اليوم

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الرياض- مباشر: شهدت المملكة العربية ، عدداً من الأحداث الهامة اليوم الأحد، تصدرها بداية العام الدراسي الجديد، وعلى مستوى سوق الأسهم أظهرت بيانات "تداول"، ارتفاع صافي مشتريات الأجانب خلال أغسطس الماضي بنحو 14 مليار ريال.

ويرصد "مباشر" أبرز الأخبار والأحداث كالتالي:

14 مليار ريال صافي مشتريات الأجانب بالسوق السعودي خلال أغسطس

سوق الأسهم السعودية

 

9 سبتمبر.. "الخضري" تستعرض خطة إعادة الهيكلة مع مساهميها

مقر تابع لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري

 

السوق السعودي يتراجع لأدنى مستوى بـ9 أشهر بضغط قطاع البنوك

سوق الأسهم السعودية- تداول

 

مسح.. أرباح الصناديق العقارية المدرجة بـ"تداول" تقفز 75% بالنصف الأول

سوق الأسهم السعودية

 

العدل السعودية: تحديث 460 ألف صك ضمن "رقمنة الثروة العقارية"

وزارة العدل السعودية

 

سهم "ساسكو" يقفز لأعلى مستوياته في 4 سنوات

مقر تابع للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)

 

استثمارات المصارف السعودية بالسندات الحكومية ترتفع 25% خلال يوليو

ماكينات صرف آلي تابعة لمصرف الراجحي

 

مسح..39 مليار ريال تمويلاً للسعوديين لشراء مسكن جديد خلال 2019

مبان سكنية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية- حي الواحة

 

السعودية.. مبيعات نقاط البيع ترتفع لـ22.8 مليار ريال خلال يوليو

تنفيذ عمليات نقاط بيع عبر أجهزة صرف آلي

 

العمل السعودية: اليوم الوطني إجازة رسمية

وزارة العمل السعودية

 

2.95 مليار دولار تحويلات العمالة الفلبينية من الخليج بالنصف الأول

فئات من الدولار الأمريكي

 

"تداول": تنفيذ صفقتين خاصتين على "المراكز" بـ15.4 مليون ريال

مقر تابع لشركة المراكز العربية

 

النقل السعودية: الانتهاء من لوائح توصيل الطلبات عبر التطبيقات قريباً

مقر تابع لهئة النقل العام بالسعودية

 

بالصور.. انطلاق العام الدراسي الجديد بالسعودية

وزير التعليم السعودي حمد بن محمد آل الشيخ يتفقد إحدى المدراس

مباشر (اقتصاد)

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