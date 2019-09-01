بداية العام الدراسي ومشتريات الأجانب بسوق الأسهم..تتصدر نشرة "مباشر" اليوم

الرياض- مباشر: شهدت المملكة العربية السعودية، عدداً من الأحداث الهامة اليوم الأحد، تصدرها بداية العام الدراسي الجديد، وعلى مستوى سوق الأسهم أظهرت بيانات "تداول"، ارتفاع صافي مشتريات الأجانب خلال أغسطس الماضي بنحو 14 مليار ريال.

ويرصد "مباشر" أبرز الأخبار والأحداث كالتالي:

14 مليار ريال صافي مشتريات الأجانب بالسوق السعودي خلال أغسطس

9 سبتمبر.. "الخضري" تستعرض خطة إعادة الهيكلة مع مساهميها

السوق السعودي يتراجع لأدنى مستوى بـ9 أشهر بضغط قطاع البنوك

مسح.. أرباح الصناديق العقارية المدرجة بـ"تداول" تقفز 75% بالنصف الأول

العدل السعودية: تحديث 460 ألف صك ضمن "رقمنة الثروة العقارية"

سهم "ساسكو" يقفز لأعلى مستوياته في 4 سنوات

استثمارات المصارف السعودية بالسندات الحكومية ترتفع 25% خلال يوليو

مسح..39 مليار ريال تمويلاً للسعوديين لشراء مسكن جديد خلال 2019

السعودية.. مبيعات نقاط البيع ترتفع لـ22.8 مليار ريال خلال يوليو

العمل السعودية: اليوم الوطني إجازة رسمية

2.95 مليار دولار تحويلات العمالة الفلبينية من الخليج بالنصف الأول

"تداول": تنفيذ صفقتين خاصتين على "المراكز" بـ15.4 مليون ريال

النقل السعودية: الانتهاء من لوائح توصيل الطلبات عبر التطبيقات قريباً

بالصور.. انطلاق العام الدراسي الجديد بالسعودية