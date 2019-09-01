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الجيش الإسرائيلي يقول إنه أطلق نحو 100 قذيفة باتجاه لبنان

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وتابع الجيش الإسرائيلي أن "جماعة حزب الله نفذت الهجوم والقوات الإسرائيلية ردت بنيران المدفعية وطائرات هليكوبتر".

© REUTERS / Ali Hashisho

وقال بيان الحزب إنه "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم الأحد بتاريخ 1 سبتمبر/أيلول 2019 قامت مجموعة "الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر" بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة آفيفيم وقتل وجرح من فيها".

وطلبت اسرائيل من مستوطني البلدات التي تبعد مسافة أربعة كيلومترات عن الحدود اللبنانيّة البقاء في المنازل وفتح الملاجئ.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن عددا من القذائف المضادة للدروع استهدف قاعدة ومركبات عسكرية في منطقة أفيفيم شمال إسرائيل، مشيرا إلى أن الجيش رد باتجاه مصادر النيران، وباتجاه أهداف في جنوب لبنان.

وقال أدرعي في بيان اليوم الأحد "متابعة للتقارير الأولية عن الحادث في منطقة أفيفيم فالحديث عن إطلاق عدد من القذائف المضادة للدروع باتجاه قاعدة عسكرية ومركبات عسكرية في المنطقة حيث تم إصابة بعض منها".

SputnikNews

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