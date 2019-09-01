الجيش الإسرائيلي يقول إنه أطلق نحو 100 قذيفة باتجاه لبنان
وتابع الجيش الإسرائيلي أن "جماعة حزب الله نفذت الهجوم والقوات الإسرائيلية ردت بنيران المدفعية وطائرات هليكوبتر".
© REUTERS / Ali Hashisho
وطلبت اسرائيل من مستوطني البلدات التي تبعد مسافة أربعة كيلومترات عن الحدود اللبنانيّة البقاء في المنازل وفتح الملاجئ.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن عددا من القذائف المضادة للدروع استهدف قاعدة ومركبات عسكرية في منطقة أفيفيم شمال إسرائيل، مشيرا إلى أن الجيش رد باتجاه مصادر النيران، وباتجاه أهداف في جنوب لبنان.
وقال أدرعي في بيان اليوم الأحد "متابعة للتقارير الأولية عن الحادث في منطقة أفيفيم فالحديث عن إطلاق عدد من القذائف المضادة للدروع باتجاه قاعدة عسكرية ومركبات عسكرية في المنطقة حيث تم إصابة بعض منها".