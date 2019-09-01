محلل سياسي: إسرائيل عاجزة عن تحديد أماكن تواجد منفذي عملية آفيفيم

وقال زهران لـ"سبوتنيك"،"يسجل للمقاومة قدرتها على تنفيذ العملية بالرغم من كل الإجراءات المشددة للجنود الصهاينة".

وأشار إلى أن "ردة الفعل الإسرائيلية حتى اللحظة وما يطلقه من قنابل تدل على حال الارتباك وعدم القدرة على تحديد أماكن تواجد منفذي العملية من مقاتلي حزب الله".

يذكر بأن "حزب الله" أعلن في بيان "بأن مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود اليوم الأحد".

وأضاف الحزب في بيان أن العملية أسفرت عن "قتل وجرح من كانوا داخل الآلية".

وقال بيان الحزب إنه "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم الأحد بتاريخ 1 أيلول 2019 قامت مجموعة "الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر" بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة آفيفيم وقتل وجرح من فيها".