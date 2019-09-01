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سلامة للتأمين: استمرار بياري بمجلس الإدارة بعد إلغاء عقود "الفردوس"

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سلامة للتأمين: استمرار بياري بمجلس الإدارة بعد إلغاء عقود "الفردوس" سلامة للتأمين: استمرار بياري بمجلس الإدارة بعد إلغاء عقود "الفردوس"

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني، عن استمرار عضو مجلس الإدارة، حسين حسن بياري بعضوية المجلس، بعد تقدم مجموعة الفردوس، رسميا بطلب إلغاء جميع وثائق التأمين المبرمة مع الشركة بشكل فوري.

وقالت "سلامة" في بيان على "تداول" اليوم الأحد، أن جميع عقود التأمين الملغاة لا تؤثر بشكل جوهري على أعمال الشركة.

وأشارت إلى أن طلب إلغاء وثائق التأمين المبرمة بين الشركة ومجموعة الفردوس، يأتي التزاماً بقرار الجمعية العامة، لشركة سلامة، وانسجاماً مع مبادئ الحوكمة.

وحددت الجمعية العامة لشركة "سلامة"، في وقت سابق مهلة لعضو مجلس الإدارة حسين بياري، تنتهي بنهاية شهر أغسطس / آب 2019، للاستمرار في عضوية المجلس، في حال عدول شركة مجموعة الفردوس التي يشغل عضوية مجلس إدارتها عن جميع العقود المبرمة مع "سلامة".

ورفضت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة سلامة للتأمين، في يوليو / تموز الماضي، جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، باستثناء 3 بنود. 

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