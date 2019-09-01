نصر الله ينفي امتلاك حزب الله لمصانع صواريخ دقيقة.. ويهدد

جي بي سي نيوز :- أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أن الرد على الهجمة الإسرائيلية سيكون مفتوحا، وليس شرطا من مزارع شبعا المحتلة.

وقال نصر الله، خلال خطاب متلفز له، السبت: "يجب أن نعمل على إسقاط الطائرات المسيرة الإسرائيلية في سماء لبنان".

وشدد على ضرورة إسقاط الطائرات المسيرة الإسرائيلية، في سماء لبنان، منوها إلى أن المقاومة تختار الظرف والزمان والمكان لاستهداف تلك المسيرات.

ولفت إلى أن إحدى الفرضيات هي أن مهمة الطائرات المسيرة كانت لزرع عبوة ناسفة وتفجيرها دون ترك بصمات إسرائيلية.

ونفى الأمين العام لحزب الله، امتلاك الحزب لأي مصانع صواريخ، مؤكدا على امتلاكهم صواريخ دقيقة بما يكفيهم وفق عربي 21 .

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفع شماعة الصواريخ الدقيقة لدى حزب الله، كي يبحث عن حجة ليقصف وينسف قواعد الاشتباك.

وأكد على أن الرد على الهجوم الإسرائيلي في دمشق، والضاحية الجنوبية، أمر محسوم لاشك فيه، لافتا إلى أن التكهنات حول طبيعة الرد لا أساس لها، "والمسألة بيد الميدان والقادة الميدانيون الذين يعرفون ما عليهم أن يفعلوا".