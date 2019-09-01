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تركيا تعلن تحييد 9 عناصر من حزب العمال الكردستاني بضربات جوية شمالي العراق

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وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد "تحييد 4 مسلحين من حزب العمال الكردستاني بضربات جوية على منطقتي متينا وغارا شمالي العراق، وبذلك يرتفع عدد المسلحين الذين تم تحييدهم اليوم الأحد إلى 9 ضمن عملية المخلب الثالثة العسكرية".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في 24 آب/أغسطس الماضي إطلاق عملية "المخلب الثالثة" العسكرية في شمال العراق، بهدف تأمين الحدود وتدمير مخابئ الإرهابيين وملاجئهم، في منطقة سينات-هفتانين.

© REUTERS / Asmaa Waguih

وتشن تركيا ضربات جوية بشكل متكرر على مواقع في شمال العراق وخاصة في منطقة جبل قنديل، تقول إن مسلحي حزب العمال الكردستاني يتمركزن فيها، لكن الحملة الأخيرة التي أطلقت عليها "عملية المخلب" شملت قصفا بالمدفعية وعمليات برية أيضا.

وتؤكد تركيا مضيها في استهداف مواقع حزب العمال الكردستاني وملاحقة عناصره داخل البلاد وفي شمالي العراق، لافتة إلى أن ذلك يأتي "ردا على هجمات إرهابية ينفذه عناصر الحزب داخل تركيا بين الحين والآخر".

وتعتبر تركيا حزب العمال الكردستاني "تنظيما إرهابيا" تحاربه داخل البلاد وفي دول الجوار.

ودعت بغداد أنقرة في أكثر من مناسبة لاحترام سيادتها ووقف عملياتها العسكرية والغارات الجوية شمالي البلاد.

SputnikNews

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