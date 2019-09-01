14 مليار ريال صافي مشتريات الأجانب بالسوق السعودي خلال أغسطس

الرياض- مباشر: واصل المستثمرون الأجانب عمليات الشراء بسوق الأسهم السعودية- تداول خلال شهر أغسطس/ آب 2019، مقابل اتجاه بيعي للسعوديين والخليجيين.

ووفقا للتقرير الشهري لـ"تداول"، بلغ صافي مشتريات الأجانب 14 مليار ريال؛ نتيجة فارق عمليات شراء إجمالية بقيمة 42.20 مليار ريال، مقابل مبيعات بـ 28.13 مليار ريال.

وبحسب التقرير الشهري لـ"تداول"، شكلت اجمالي عمليات شراء "المستثمر الأجنبي" نحو 53.60 بالمائة من إجمالي عمليات الشراء، فيما مثلت عمليات البيع ما نسبته 35.73 بالمائة من إجمالي عمليات البيع.

أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" فقد شكّلت ما نسبته 8.33 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 29 اغسطس 2019، ارتفاع نسبته 0.47 بالمائة مقارنة بالشهر الماضي.

وفي المقابل، بلغت قيمته عمليات شراء "المستثمر السعودي" خلال هذه الفترة نحو 35.88 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 45.58 بالمائة من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 48.78 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 61.91 بالمائة من إجمالي عمليات البيع بمحصلة بيعية قدرها 13 مليار ريال.

أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر السعودي" فقد شكّلت ما نسبته 89.77 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 29 اغسطس 2019، بانخفاض نسبته 0.44 بالمائة مقارنة بالشهر الماضي.

كما غلبت عمليات البيع على تعاملات "المستثمر الخليجي" خلال شهر أغسطس/ آب وبلغت مشترياتهم نحو 0.65 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 0.82 بالمائة من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 1.85 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 2.35 بالمائة من إجمالي عمليات البيع.

أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الخليجي" فقد شكّلت ما نسبته 1.90 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 29 اغسطس 2019، انخفاض نسبته 0.04 بالمائة مقارنة بالشهر الماضي.

وتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي- بنسبة 8.2 بالمائة خلال شهر أغسطس/ آب المنتهي، اليوم الخميس، بضغط من هبوط قطاع البنوك القيادي، ليسجل "تاسي" ثاني أكبر خسائره الشهرية منذ يناير 2016 )نحو 3 سنوات نصف)، بعدما شهد خلال أغسطس/ آب حالة من القلق بسبب عدة عوامل أهمها الحرب التجارية، والأحداث الجيوسياسية بالمنطقة.

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