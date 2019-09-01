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9 سبتمبر.. "الخضري" تستعرض خطة إعادة الهيكلة مع مساهميها

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9 سبتمبر.. "الخضري" تستعرض خطة إعادة الهيكلة مع مساهميها 9 سبتمبر.. "الخضري" تستعرض خطة إعادة الهيكلة مع مساهميها

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، دعوة مساهمي الشركة لحضور العرض التقديمي حول خطة إعادة هيكلة الشركة.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأحد، أنه سيتم بدء العرض في تمام الساعة الخامسة مساء، يوم الاثنين 9 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأشارت إلى أن العرض التقديمي سوف يتضمن مناقشة عدة نقاط رئيسية، تشمل نبذة عن إجراء إعادة التنظيم المالي وفقا لنظام الإفلاس السعودي.

كما يشمل الوضع الحالي لإجراء إعادة التنظيم المالي للشركة بما في ذلك دور أمين إعادة التنظيم المالي المعين من قبل المحكمة.

ويشمل العرض كذلك مناقشة الجدول الزمني المتوقع لإتمام إجراء إعادة التنظيم المالي، والخيارات المتاحة فيما يتعلق بإعادة هيكلة الشركة.

وأعلنت الشركة، صباح اليوم، عن انتهائها من إعداد المسودة الأولى لخطة العمل وإعادة الهيكلة المالية كأحد المتطلبات المرتبطة بإصدار القوائم المالية الموحدة لعام 2018.

ترشيحات:

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