السوق السعودي يتراجع لأدنى مستوى بـ9 أشهر بضغط قطاع البنوك

الرياض – مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، أولى تعاملات الأسبوع، باللون الأحمر، ليواصل خسائر للجلسة الثالثة على التوالي، ليهبط دون 8 آلاف نقطة برابع أدنى مستوياته في 2019، وبالمثل أغلق مؤشر السوق الموازي- نمو تعاملات الأحد وسط خسائر حادة.

وأغلق المؤشر العام للسوق- تاسي بخسائر نسبتها 1.3 بالمائة، فاقدا 107.47 نقطة، هبطت به لمستوى 7912.30 نقطة (رابع أدنى مستوياته في 2019) ليتراجع لأقل مستوياته في 9 أشهر؛ منذ انخفاضه دون 7830.47 نقطة في جلسة 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتراجعت السيولة بتعاملات اليوم لمستوى 2.41 مليار ريال، مقارنة بـ 4.05 مليار ريال بآخر جلسات الأسبوع الماضي، من انخفاض كميات الأسهم المتداول عليها لـ 93.7 مليون سهم، مقابل 146.93 مليون سهم بتعاملات الخميس الماضي.

وشهد السوق صفقات خاصة خلال تعاملات اليوم الأحد بقيمة 38.56 مليون ريال، من خلال التداول على 1.4 مليون سهم.

وجاء تراجع المؤشر العام وسط تراجع أغلب القطاعات ولاسيما البنوك متصدر الخسائر صاحب والأعلى تأثيرا بالوزن النسبي للمؤشر.

وتصدر قطاع البنوك خسائر السوق بنسبة 2.6 بالمائة، يليه إنتاج الأغذية بنحو 1.4 بالمائة.

وتراجع المواد الأساسية والاتصالات من القطاعات القيادية بنسبة 0.33 بالمائة و0.02 بالمائة على التوالي.

وتصدر سهم "اللجين" خسائر السوق بنسبة 3.8 بالمائة، فيما جاء "أميناتيت" بمقدمة الأسهم المرتفعة بنحو 3.7 بالمائة.

يذكر أن 121 ورقية مالية أغلق على تراجع بجلسة اليوم الأحد بالسوق الرئيسي- تاسي، فيما ارتفعت 58 ورقية مالية، واستقرت 10 أسهم بالختام.

وكان سهم "الراجحي" الأنشط بتعاملات اليوم في السوق الرسمي؛ بسيولة قيمتها 759.54 مليون ريال، وبكميات 12.84 مليون سهم.

وبالمثل، عاد مؤشر السوق الموازي- نمو للخسائر بعد 4 ارتفاعات متتالية، ليغلق على تراجع نسبته 3.6 بالمائة، فاقدا 147.18 نقطة، ليغلق عند مستوى 3893.29 نقطة.

وبلغت قيم التداولات بالموازي 696.78 ألف ريال، مقارنة بـ 541.22 ألف ريال بتعاملات الخميس الماضي، بالتداول على 38.89 ألف سهم، مقابل 33.05 ألف سهم بالجلسة الماضية.

وخيم اللون الأحمر على الموازي، بمقدمة "باعظيم" و"ثوب الأصيل" بـ 6.7 بالمائة و6.3 بالمائة على التوالي.

وسيطر "باعظيم" على سيولة الموازي بقيمة 241.54 ألف ريال، و"بحر العرب" على الكميات بـ 12.67 ألف سهم.

وفي جلسة الخميس الماضي، أغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" بتراجع نسبته 1.85 بالمائة، فاقدا 151.4 نقطة من رصيده، هبط بها إلى مستوى 8,019.77 نقطة.

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