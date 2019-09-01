تعلن السوق المالية السعودية عن نشر التقرير الشهري لملكية الأسهم والقيمة المتداولة (حسب الجنسية ونوع المستثمر)

السوق الرئيسية

القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للشهر المنتهي في 29 اغسطس 2019 بلغت 78.72 مليار ريال سعودي، بارتفاع نسبته 20.82% مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 1,902.41 مليار ريال بنهاية هذه الفترة، بانخفاض نسبته 7.53 % مقارنة بالشهر الماضي.

 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر السعودي" خلال هذه الفترة 35.88 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 45.58% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 48.78 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 61.91% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر السعودي" فقد شكّلت ما نسبته 89.77% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 29 اغسطس 2019، بانخفاض نسبته 0.44% مقارنة بالشهر الماضي.

 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الخليجي" خلال الفترة المذكورة 0.65 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 0.82% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 1.85 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 2.35% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الخليجي" فقد شكّلت ما نسبته 1.90% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 29 اغسطس 2019، انخفاض نسبته 0.04% مقارنة بالشهر الماضي.

 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الأجنبي" خلال الفترة المذكورة 42.20 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 53.60% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 28.13 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 35.73% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" فقد شكّلت ما نسبته 8.33% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 29 اغسطس 2019، ارتفاع نسبته 0.47% مقارنة بالشهر الماضي.

 نمو - السوق الموازية

القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للشهر المنتهي في 29 اغسطس 2019 بلغت 20.93 مليون ريال سعودي، بانخفاض نسبته 76.6% مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 4,659.70 مليون ريال بنهاية هذه الفترة، بارتفاع نسبته 1.90% مقارنة بالشهر الماضي

 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر السعودي" خلال هذه الفترة 35.88 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 45.58% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 48.78 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 61.91% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر السعودي" فقد شكّلت ما نسبته 89.77% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 29 اغسطس 2019، بانخفاض نسبته 0.44% مقارنة بالشهر الماضي.

 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الخليجي" خلال الفترة المذكورة 0.65 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 0.82% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 1.85 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 2.35% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الخليجي" فقد شكّلت ما نسبته 1.90% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 29 اغسطس 2019، انخفاض نسبته 0.04% مقارنة بالشهر الماضي.

 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الأجنبي" خلال الفترة المذكورة 42.20 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 53.60% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 28.13 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 35.73% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" فقد شكّلت ما نسبته 8.33% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 29 اغسطس 2019، ارتفاع نسبته 0.47% مقارنة بالشهر الماضي.

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