مسح.. أرباح الصناديق العقارية المدرجة بـ"تداول" تقفز 75% بالنصف الأول

من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: سجلت الصناديق العقارية المتداولة، المدرجة بسوق الأسهم السعودية، قفزة بالأرباح خلال النصف الأول من 2019، مقارنة بالفترة المماثلة من 2018.

وكشفت إحصائية لـ"مباشر"، تستند إلى البيانات المالية للصناديق العقارية المدرجة، ارتفاع الأرباح المجعة لـ14 صندوقا بنحو 75 بالمائة، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

ويضم قطاع الصناديق العقارية المتداولة "ريت"، الذي تم استحداثه بالسوق السعودي، 17 صندوقا عقاريا، منها 3 صناديق بدأت عملياتها خلال النصف الثاني من 2018، وبذلك لم يكن لديها نتائج مقارنة للنصف الأول.

وقفزت الأرباح المجمعة للصناديق العقارية التي لديها بيانات مقارنة، إلى نحو 287 مليون ريال، للنصف الأول من العام الحالي، مقابل نحو 164 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

وأعلنت جميع الصناديق عن صافي ربح خلال النصف الأول من 2019، باستثناء صندوق "الجزيرة ريت"، الذي سجل صافي خسائر بقيمة 2.83 مليون ريال، مقابل أرباح صافية بلغت 3.4 مليون ريال للفترة المقارنة.

وسجلت 8 صناديق نموا بصافي الأرباح خلال النصف الأول من 2019، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مقابل 3 صناديق فقط أعلنت تراجع صافي الأرباح.

جدوى ريت السعودية

وحل صندوق "جدوى ريت السعودية" بالصدارة، من حيث أعلى الأرباح، بالنصف الأول، بعد نمو صافي أرباح الصندوق نحو 33.45 بالمائة إلى 37.26 مليون ريال.

وكان المركز الثاني لصندوق "الرياض ريت"، الذي أعلن عن أرباح صافية بلغت 33.64 مليون ريال للنصف الأول من 2019، بارتفاع بلغت نسبته نحو 40 بالمائة، مقارنة بالفترة المقارنة.

وسجل صندوق "تعليم ريت" أعلى نسبة نمو بصافي الأرباح خلال النصف الأول من 2019، بعد قفزت أرباحه الصافية نحو 72 بالمائة، إلى 18.64 مليون ريال.

وكانت أقل الأرباح بالنصف الأول من العام الحالي، لصندوق "جدوى ريت الحرمين" الذي أعلن عن تراجع صافي أرباحه 22.8 بالمائة إلى 9.12 مليون ريال.

مشاركة ريت

وعلى الجانب الآخر، كانت أعلى نسبة تراجع بصافي الربح على مستوى الصناديق العقارية بالنصف الأول من 2019، لصندوق "مشاركة ريت"، الذي أعلن تراجع صافي أرباح 46.3 بالمائة إلى 22.8 مليون ريال.

وكانت أقل نسبة تراجع لصندوق "الأهلي ريت 1" الذي أعلن تراجع صافي الربح إلى نحو 17 بالمائة، خلال النصف الأول من العام الحالي، إلى 30.74 مليون ريال.

صناديق حديثة

وضمت الصناديق العقارية المتداولة بالسوق السعودي، 3 صناديق بدأت عملياتها خلال النصف الثاني من 2018، هي "ميفك ريت ـ بنيان ريت ـ الخبير ريت"، التي لم يكن لديها نتائج مقارنة للنصف الأول.

وأعلنت الصندوق الأول والثاني عن صافي ربح بلغ 8.62 مليون ريال، و32.33 مليون ريال للنصف الأول من 2019، على التوالي، وسجل الصندوق الثالث خسائر صافية بلغت 21.47 مليون ريال.

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