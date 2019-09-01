إعلان شركة سلامة للتأمين التعاوني بخصوص مهلة الجمعية العامة العادية التاسعة الممنوحة لعضو مجلس الإدارة م. حسين حسن بياري والمنتهية بتاريخ 2019/08/31 م.

تفاصيل الإعلان إشارةً إلى اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة بتاريخ 2019/07/25 م والتي أعلنت نتائجها بتاريخ 2019/07/28 م وحيث حددت الجمعية مهلة تنتهي بنهاية شهر أغسطس 2019 لسعادة عضو مجلس الإدارة/ م. حسين بياري للاختيار بين الاستمرار في عضوية المجلس أو عدول شركة مجموعة الفردوس التي يشغل عضوية مجلس إدارتها عن جميع العقود المبرمة مع شركة سلامة للتأمين التعاوني، فقد تلقت شركة سلامة للتأمين التعاوني بتاريخ 2019/08/20 م خطاباً رسمياً من شركة مجموعة الفردوس بطلب إلغاء جميع وثائق التأمين المبرمة مع شركة سلامة للتأمين التعاوني بشكل فوري، وذلك التزاماً بقرار الجمعية العامة وانسجاماً مع مبادئ الحوكمة، وعليه يستمر سعادة/ م. حسين حسن بياري في عضوية مجلس إدارة الشركة. علماً أن جميع عقود التأمين الملغاة لا تؤثر بشكل جوهري على أعمال الشركة."

مباشر (اقتصاد)