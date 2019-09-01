تدعو شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري مساهميها إلى حضور العرض التقديمي حول خطة إعادة هيكلة الشركة.

بالإشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 1 يوليو 2019 بشأن الحكم الصادر من المحكمة التجارية في الدمام والمتضمن افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري وفقاً لنظام الإفلاس بناء على طلب أحد دائني الشركة، يسر مجلس إدارة شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري دعوة مساهمي الشركة لحضور العرض التقديمي حول خطة إعادة هيكلة الشركة وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين الموافق 9 سبتمبر 2019 بفندق ميركيور الخبر بالخبر (https://goo.gl/maps/8sH5oRqQu8trmCCFA) .

وسوف يتضمن العرض التقديمي مناقشة ما يلي:

1- نبذة عن إجراء إعادة التنظيم المالي وفقا لنظام الإفلاس السعودي.

2- الوضع الحالي لإجراء إعادة التنظيم المالي للشركة بما في ذلك دور أمين إعادة التنظيم المالي المعين من قبل المحكمة.

3- الجدول الزمني المتوقع لإتمام إجراء إعادة التنظيم المالي.

4- الخيارات المتاحة فيما يتعلق بإعادة هيكلة الشركة.

وسوف يتم الاعلان عن نتائج هذا الاجتماع في حينه.