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إعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن تاريخ وطريقة توزيع الأرباح النقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2019م.

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إعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن تاريخ وطريقة توزيع الأرباح النقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2019م. إعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن تاريخ وطريقة توزيع الأرباح النقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2019م.
تفاصيل الإعلان بالإشارة إلى إعلان الشركة للخدمات الأرضية على موقع تداول بتاريخ 31- 07- 2019م والموافق 28-11-1440هـ، بخصوص توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول للعام المالي 2019م، تود الشركة تذكيرعموم مساهميها بأن تاريخ توزيع الأرباح سيكون يوم الإثنين 02-09-2019م والموافق 03-01-1441هـ، حيث سيقوم بنك ساب يإيداع أرباح مساهمي الشركة في حساباتهم الجارية والمرتبطة بمحافظهم الإستثمارية، كما يمكن لأي مساهم من مساهمي الشركة في حال تعثر عملية الإيداع مراجعة أحد فروع بنك ساب لإستلام الأرباح.

وفي حالة وجود إستفسار في هذا الخصوص التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين في الشركة على البريد الإلكتروني:

mdhaifallah@saudiags.com

أو على رقم هاتف: 0126909999 تحويلة 8806

مباشر (اقتصاد)

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