اعلان شركة البحر الأحمر العالمية عن استقالة وتعيين عضو مجلس إدارة

تعلن شركة البحر الأحمر العالمية عن قرار مجلس الإدارة بالتمرير الصادر بتاريخ 02-01-1441هـ الموافق 01-09-2019م بالموافقة على استقالة المهندس/ عبدالعزيز حسن قابل (عضو غير تنفيذي) من عضوية مجلس إدارة الشركة، والتي تقدم بها في تاريخ 01-08-2019م وذلك لظروفه الخاصة، على أن تكون سارية المفعول اعتباراً من نهاية دوام يوم الخميس تاريخ 28-12-1440هـ الموافق 29-08-2019م.

ويتقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر والتقدير للمهندس/ عبد العزيز حسن قابل على ما قدمه من مشاركات ومجهودات خلال فترة عضويته في مجلس الإدارة، والتي بدأت في تاريخ 25-04-2018م، متمنين له دوام التوفيق والنجاح.

كما قرر مجلس الإدارة من خلال التمرير في تاريخ 02-01-1441هـ الموافق 01-09-2019م الموافقة على تعيين معالي الأستاذ/ عمرو بن عبدالله الدباغ عضواً (غير تنفيذي) في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 02-01-1441هـ الموافق 01-09-2019م، ليكمل الدورة الحالية للمجلس المُنتهية في 24/04/2021م، إضافة إلى الموافقة على تعيينه رئيساً لمجلس الإدارة.

يُذكر أن معالي الأستاذ/ عمرو بن عبدالله الدباغ اكتسب خبرة تجاوزت 35 عاماً في مجال إدارة الأعمال، حيث تدرج في بداية مسيرته العملية في عدد من المناصب التنفيذية في القطاع الخاص ثم التحق بالقطاع الحكومي حيث تقلد منصب محافظ الهيئة العامة للاستثمار (بمرتبة وزير) لفترتين متتاليتين، كذلك تم انتخابه عضواً في مجلس الغرفة التجارية والصناعية بجدة لفترتين متتاليتين، إضافة إلى تعيينه عضواً في مجلس منطقة مكة المُكرمة لفترتين متتاليتين.

يشغل معاليه حالياً عضوية مجلس أمناء "جمعية أيزنهاور"، ومقرها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية. كما أنه عضو في المجلس العالمي لـ “Cleveland Clinic” في كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى عضويته في مجلس المحافظين لـ “London Business School” في لندن. كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية خلال الأعوام 2012م – 2017م.

كما أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يتم عرض هذا التعيين على المساهمين في أول اجتماع منعقد للجمعية العامة للتصويت عليه.