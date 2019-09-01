إعلان إلحاقي من شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) عن آخر التطورات في قضيتها المرفوعة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

التغير الحاصل على التطوير تود شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) أن توضح للسادة المساهمين الكرام بأنها قد تبلغت بتاريخ 1441/01/02هـ الموافق 2019/09/01م من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية بحضوره لدى الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض جلسة دعوى الاستئناف رقم (9797/ق) المقدمة من قبل الشركة المقامة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في يوم الاحد 1441/01/02هـ الموافق 2019/09/01م ، وفي هذه الجلسة وبعد إثبات حضور الطرفين، اتضح أن ممثل الهيئة حضر إلى الدائرة الرابعة بعد إنتهاء الجلسة السابقة والتي لم يثبت فيها حضوره وقدم مذكرة رد على مذكرة رد الشركة، وبعرض المذكرة في هذه الجلسة على وكيل الشركة قدم مذكرة رد على رد الهيئة، وبسؤال ممثل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن رده طلب مهلة إضافية للرد.

وبناءاً عليه قررت الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة يوم الاربعاء 1441/01/19هـ الموافق 2019/09/18م.