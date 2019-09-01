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ارتفاع نسبة البطالة في الأردن إلى 19.2 % في الربع الثاني من عام 2019

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وأضافت دائرة الإحصاء أن معدل البطالة لدى الذكور بلغ  (17.1%)خلال الربع الثاني من عام 2019 مقابل (27.2%) للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار0.5 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار0.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2018.

وبالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، فكان معدل البطالة في الربع الثاني من 2018 قد بلغ 18.7%، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، خالد البكار، في وقت سابق  إن الأردنية اتخذت عدة خطوات لمواجهة ظاهرة البطالة في الأردن، أهمها إحالة من خدمتهم أكثر من 30 عامًا إلى التقاعد. 

© AFP 2019 / Ramzi Haidar

وأكد البكار، أن "البرلمان يحاول تفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، لطرح مشاريع كبرى لتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى السرعة في تسديد مستحقات المقاولنين والموردين الكبار، وتسديد المتأخرات الضريبية لتوسيع قاعدة الأعمال وخلق فرص عمل".

 

 

SputnikNews

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