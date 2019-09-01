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الأسواق العالمية تترقب 3 أحداث اقتصادية في الأسبوع الجاري

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الأسواق العالمية تترقب 3 أحداث اقتصادية في الأسبوع الجاري الأسواق العالمية تترقب 3 أحداث اقتصادية في الأسبوع الجاري

من: نهى النحاس

مباشر: يتابع المستثمرون في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الجاري تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة، إلى جانب تصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.

تقرير الوظائف الأمريكية

تكشف الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل عن تقرير الوظائف لديها عن شهر أغسطس/آب الماضي.

وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأمريكي أضاف في أغسطس/آب الماضي وظائف أعلى بمقدار 4 آلاف وظيفة عن مستويات يوليو/تموز البالغة 164 ألف وظيفة.

أما على مستوى معدل البطالة فإن التقديرات تشير إلى أنه استقر عند مستوبات يوليو/تموز ليُسجل 3.7 بالمائة.

التعريفات الأمريكية

بدأت الولايات المتحدة من اليوم تفعيل قرار تنفيذ تعريفات جمركية على واردات من الصين.

وتعد تلك التعريفات جزء من حزمة أكبر من الرسوم الجمركية يهدف دونالد تطبيقها على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ الجزء المتبقي من التعريفات في منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكانت الصين ردت على القرارات الأمريكية الأخيرة بتطبيق رسوم جمركية على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.

وحينما قررت الصين ذلك أعلن ترامب زيادة الرسوم الجمركية التي تم تفعيلها اليوم إلى 15 بالمائة، بدلاً من النسبة التي كانت مقررة في البداية عند 10 بالمائة فقط.

تصريحات مسؤولي الفيدرالي

يتحدث عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الجاري، لمنح توقعاتهم بشأن أداء الاقتصاد والسياسة النقدية.

ويعد أبرز المتحدثين هو جيروم باول رئيس الفيدرالي الذي ستصدر تصريحاته يوم الجمعة.

كما من المقرر أن يدلي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن إريك روزنغرن ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد بتصريحات حول الاقتصاد والتضخم.

ومن المقرر أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعاً للسياسة النقدية في الشهر الجاري، وسط توقعات كبيرة بخفض معدل الفائدة.

وكان الفيدرالي قرر في اجتماع يوليو/تموز الماضي خفض معدل الفائدة لأول مرة في 10 سنوات لتتراوح بين 2 بالمائة إلى 2.25 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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