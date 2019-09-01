سهم "ساسكو" يقفز لأعلى مستوياته في 4 سنوات

الرياض- مباشر: شهد سهم "السعودية لخدمات السيارات والمعدات" (ساسكو) ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الأحد، وسط نشاط ملحوظ للتداولات ارتفعت بالسهم إلى أعلى مستوياته في نحو 4 سنوات.

وبحلول الساعة 2 بتوقيت الرياض، سجل السهم ارتفاعاً بنحو 1.98 بالمائة، إلى مستوى 20.60 ريال ملامساَ أعلى مستوياته منذ ديسمبر/ كانون الأول من عام 2015، من خلال التداول على 2.27 مليون سهم وبقيمة 46.61 مليون ريال.

وتراجعت أرباح الشركة بنحو 44.4 بالمائة في الربع الثاني من 219، مقارنة بالربع المماثل من 2018، وهبطت الأرباح 42.34 بالمائة مقارنة بالربع السابق ليتراجع صافي الربح إلى 5.12 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 9.21 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وواصل المؤشر العام للسوق تراجعاته بنحو 1.22 بالمائة الى مستوى 7921.04 نقطة ليفقد نحو 98.38 نقطة.

وجرى التعامل على 77.35 مليون سهم وبقيمة 2 مليار ريال موزعين على 70.86 ألف صفقة.

وسجل قطاع تجزئة السلع الكمالية ارتفاعاً بنحو 0.29 بالمائة من خلال صعود 4 أسهم فيما تراجع أداء سهمين بالقطاع.

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