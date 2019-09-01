تقرير: تأثير الحرب التجارية يمتد للأسواق الخليجية في أغسطس

الرياض- مباشر: قال تقرير صادر عن شركة "كامكو للأبحاث" إن الأسواق العالمية شهدت أداءً مضطرباً خلال أغسطس في ظل تقلبات حادة أدت إلى تسجيل أغلب الأسواق المالية الرئيسية لنتائج سلبية.

وأضاف تقرير كامكو أن مؤشر مورجان ستانلي العالمي الأوسع نطاقًا تراجع بنسبة 2.2 بالمائة خلال الشهر وتعرض لأعلى نسبة تراجع متأثراً بصفة خاصة بالإداء الضعيف للأسواق الناشئة التي تراجع مؤشرها بأكثر من 5 في المائة.

وعزت "كامكو" هذا التراجع في المقام الأول للحرب التجارية العالقة بين الولايات المتحدة والصين والتي ساهم في تعزيزها حالة الارتباك الناتجة عن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي التي ما زالت تلقي بظلالها على الأسواق عبر فئات الأصول المختلفة بما في ذلك النفط الذي انخفض بنسبة 8.1 في المائة خلال الشهر.

وبدأ الشهر بقيام الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين وانتهى باتخاذ الصين لخطوات مضادة بفرضها رسوم جمركية من جانبها على السلع الأمريكية.

وأثر الارتباك حول الحرب التجارية على معدلات النمو الاقتصادي وكذلك على النشاط الصناعي في جميع الدول.

واستمر الارتباك حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي خلال الشهر، وفي أحدث خطوة، طلب رئيس الوزراء البريطاني تعليق عمل البرلمان قبل الموعد النهائي لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وكان تأثر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أشد نسبياً نتيجة للعوامل الجيوسياسية وتراجع أسعار النفط.

وسجلت السعودية أسوأ أداء شهري، حيث انخفض مؤشر السوق بنسبة 8.2 في المائة تبعه مؤشر سوق دبي المالي الذي تراجع بنسبة 5.5 في المئة بعد تسجيله أفضل أداء شهري خلال الشهر السابق.

وأدت التراجعات الشهرية إلى تقليص مكاسب السوق السعودي منذ بداية العام 2019 حتى تاريخه إلى 2.5 في المائة بنهاية أغسطس 2019 بينما بلغ معدل نمو سوق دبي المالي 9.0 في المائة.



بورصة الكويت الأفضل

وتابع التقرير أن بورصة الكويت لاتزال الأفضل أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي حيث حققت نمواً بنسبة 19 في المائة منذ بداية العام حتى تاريخه على الرغم من تراجعها بنسبة 2.9 في المائة.

وتابع التقرير أن تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 3.2 في المائة حيث تراجعت كافة مكونات المؤشر خلال الشهر. إلا انه على الرغم من ذلك التراجع الشهري، ما زالت بورصة الكويت أفضل الأسواق الخليجية أداءً منذ بداية العام 2019 حتى تاريخه بنمو المؤشر العام بنسبة 17 في المائة في الشهر.

وأشار التقرير الى أن سوق الأسهم السعودية سجل أسوأ أداء شهري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في أغسطس 2019، حيث انخفض مؤشر السوق السعودي بنسبة 8.2 في المائة وبلغ أدنى مستوياته المسجلة في ثمانية أشهر.

وقد لوحظ هذا الانخفاض بصفة خاصة خلال النصف الثاني من الشهر في ظل الأداء السلبي لقطاع البنوك.

الأسوأ في أغسطس

وانهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) تداولات الشهر فوق الحاجز النفسي الهام البالغ 8 ألاف نقطة وأغلق عند مستوى 8,019.77 نقطة ليصل بذلك نمو المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 2.5 في المائة مقابل تسجيله لنمو ثنائي الرقم بنهاية الشهر الماضي.

وجاء تراجع السوق على الرغم من بدء المرحلة الثانية لانضمام السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في 28 أغسطس 2019 مما أدى إلى رفع وزن السوق السعودي في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة إلى 2.8 في المائة.

أما بالنسبة لأنشطة التداول الأسبوعية وفقاً لجنسية المتداولين، كان المستثمرون السعوديون ومستثمري دول مجلس التعاون الخليجي بائعين صافيين خلال النصف الأول من الشهر حيث قاموا بجني الأرباح مع ارتفاع التقييمات نسبياً.

وكان المستثمرون الأجانب مشترين صافيين على خليفة انضمام السوق لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة. إلا انه على الرغم من ذلك، ساهمت بعض العوامل من ضمنها تراجع ثقة المستثمرين بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي والقضايا الجيوسياسية الإقليمية أيضاً في تراجع السوق خلال الشهر.

أسواق الإمارات

وأوضح التقرير أن الأسواق الإماراتية كانت الأفضل أداءً في يوليو 2019، الا ان مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ونظيره الإماراتي - سوق دبي المالي في أغسطس 2019 قد تراجعا على خلفية الأداء الضعيف للأسواق العالمية

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.9 في المائة خلال الشهر وأغلق عند مستوى 5,165.57 نقطة.

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