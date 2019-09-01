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مسؤول سعودي ينقل تحذيرا شديد اللجهة من الأمير محمد بن سلمان

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© AFP 2019 / BANDAR AL-JALOUD

وأفاد الكهموس، في تصريجات لقناة "العربية" بأنه تلقى توجيهات للتركيز على القضاء على البيرقراطية في البلاد والمتابعة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أساس شهري، وذلك حسب صحيفة "عكاظ" .

وأضاف: "بعد أن تخلصت البلاد بنسبة كبيرة من الرؤوس الكبيرة الفاسدة، أنقل تحذيرا شديد اللهجة من ولي العهد، حيث وجهني بأن المرحلة القادمة ستكون لاستئصال الفساد وسط الموظفين الحكوميين المتوسطين والصغار الفاسدين منهم فقط".

يذكر أن الديوان الملكي السعودي كان قد أعلن في يناير/كانون الثاني المنصرم أنه بصدد إنهاء حملة مكافحة الفساد التي استمرت 15 شهرا بعد استدعاء 400 شخص واستعادة ما يربو على 106 مليارات دولار عبر تسويات مع عشرات منهم.

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