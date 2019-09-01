استثمارات المصارف السعودية بالسندات الحكومية ترتفع 25% خلال يوليو

>> مشتريات يوليو ترفع الاستثمارات إلى 53.6 مليار منذ بداية 2019

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: واصلت المصارف العاملة بالمملكة العربية السعودية رفع استثماراتها بالسندات الحكومية خلال شهر يوليو/ تموز 2019 لتصل لأعلى مستوياتها على الإطلاق.

ورفعت المصارف بالمملكة استثماراتها بالسندات الحكومية بنهاية شهر يوليو/ تموز الماضي بنسبة 25.08 بالمائة على أساس سنوي، بزيادة تعادل 71.88 مليار ريال، وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".

ووصلت قيمة استثمارات المصارف بالمملكة من السندات الحكومية وشبه الحكومية إلى 358.53 مليار ريال بنهاية يوليو/ تموز 2019 (أعلى مستوى لها على الإطلاق)، مقابل قيمتها البالغة 286.65 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

وتخطط السعودية لإصدار أدوات دين بقيمة 118 مليار ريال خلال عام 2019؛ للمساعدة على تمويل العجز في الموازنة العامة، وفقا لما أعلنه مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية.

وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.

واشترت المصارف سندات حكومية بقيمة 6.68 مليار ريال خلال شهر يوليو/ تموز الماضي مقارنة بشهر يونيو/ حزيران السابق، بزيادة نسبتها 1.9 بالمائة.

وبلغت مشتريات المصارف بالمملكة من السندات الحكومية والشبه حكومية 53.6 مليار ريال منذ بداية العام الجاري؛ مقارنة بقيمتها بنهاية عام 2018 والتي كانت تبلغ 304.93 مليار ريال.

وشكلت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية 85.62 بالمائة من مطلوبات البنوك من القطاع العام بالسعودية في أواخر يوليو/ تموز 2019؛ والتي بلغت قيمتها الإجمالية 418.75 مليار ريال.

وبلغت استثمارات البنوك في السعودية من السندات الحكومية 304.93 مليار ريال بنهاية العام 2018، مقارنة بـ 254.42 مليار ريال في 2017، بزيادة سنوية 19.85 بالمائة.

وخلال النصف الأول من 2019، رفعت المصارف استثماراتها بالسندات الحكومية بنسبة 23.68 بالمائة على أساس سنوي، بزيادة تعادل 67.33 مليار ريال.

وعلى مستوى البنود السعودية المدرجة، سجلت أغلب البنوك السعودية نمواً بحجم استثماراتها مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري بنحو 18.2 بالمائة؛ لتبلغ 507.19 مليار ريال، مقارنة بـقيمتها البالغة 429.05 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2018.

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