انطلاق تصفيات آسيا المفتوحة 2019 للعبة CS: GO ببطولة إكستريمزلاند

بطولة ZOWIE eXTREMESLAND تعود من جديد حيث يستمر الأفضل في اللعبة في القتال حتى الرمق الأخير للظفر باللقب. ويوافق هذا العام العام الرابع على التوالي الذي تكون فيه شركة بينكيو راعية لهذه البطولة، وستشمل التصفيات الكثير من البلدان حول منطقة آسيا والمحيط الهادئ كما وعدت.

تشتهر منطقة الشرق الأوسط بأنها تخرِّج بعضًا من أكثر الفرق منافسة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مثلما كان مع الأبطال الإقليميين العام الماضي، حيث جاء فريق نصر إيسبورتس في المرتبة الثانية خلف الفريق الكوري الجنوبي MVP PK

وكجزء من هذه المجهود، لا بد أن يتاح للاعبين أكبر قدر من الفرص للعب في بيئة محلية تفضي إلى النهائيات الكبرى في شنغهاي، من 14 نوفمبر إلى 17 نوفمبر وسينضم سبعة أبطال وطنيون إلى فريق نصر إيسبورتس في نهائيات منطقة الشرق الأوسط، المقرر انطلاقها من 27 سبتمبر إلى 28 سبتمبر بنادي اكسايل جيمينغ بدبي، الإمارات العربية المتحدة.

فيما يلي موجز بتفاصيل كل متأهل وطني:

المنطقة تاريخ التسجيل تواريخ تصفيات الشبكة المحلية الإمارات العربية المتحدة 20/8- 29/8 20/9- 21/9 المملكة العربية السعودية 13/9- 14/9 تركيا 7/9- 8/9 الكويت 6/9- 7/9 لبنان 14/9- 15/9 باكستان 1/9- 7/9 الأردن 30/8- 31/8

*يُعلَن عن الموقع قريبًا.

جميع التصفيات الوطنية مفتوحة للتسجيل منذ 20 أغسطس 2019. وتحدد تصفيات البيئة المحلية جميع التصفيات الوطنية (باستثناء باكستان والأردن). أما الفرق من باكستان والأردن فيحددها نظام تصفية عبر الإنترنت فقط.

بالنسبة لباكستان والأردن

تكون التصفيات الوطنية في باكستان والأردن بنظام خروج المغلوب وبقاء الأفضل، ويُلعب الدور نصف النهائي والدور النهائي بنظام خروج المغلوب وبقاء أفضل 3، ويتأهل الفريق الفائز مباشرةً إلى تصفيات الشبكة المحلية في منطقة الشرق الأوسط.

تصفيات الشبكة المحلية الوطنية

ستشهد كل تصفية شبكة محلية وطنية اللعب بنظام خروج المغلوب وبقاء الأفضل، ويُلعب الدور نصف النهائي والدور النهائي بنظام خروج المغلوب وبقاء أفضل 3، وسيمثل الفريق الفائز بلده في تصفيات منطقة الشرق الأوسط في دبي، الإمارات العربية المتحدة، من 27 إلى 28 سبتمبر.

تصفيات الشبكة المحلية بمنطقة الشرق الأوسط

ستضم النهائيات لمنطقة الشرق الأوسط سبعة أبطال وطنيين وفريقًا واحدًا مدعوًا، وهو فريق نصر إيسيورتس. وسيتنافس ما مجموعه ثمانية فرق بنظام مرحلة المجموعات على النحو التالي:

اليوم 1

8 فرق- مجموعتان (4 في كل مجموعة)

تلعب كل مجموعة 5 مباريات (أفضل فريق)

يتأهل أفضل فريقين من كل مجموعة إلى دور نصف النهائي.

اليوم 2

أدوار نصف النهائي- خروج المغلوب من أفضل 3 فرق.

أدوار النهائي- أفضل 3 فرق. يمثل أفضل فريقين منطقة الشرق الأوسط في تصفيات آسيا المفتوحة 2019 للعبة CS: GO ببطولة ZOWIE eXTREMESLAND لهذا العام.