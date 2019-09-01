السعودية.. مبيعات نقاط البيع ترتفع لـ22.8 مليار ريال خلال يوليو

>> المبيعات ترتفع أكثر من 20% منذ بداية العام لـ159.5 مليار ريال

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: سجلت مبيعات عمليات نقاط البيع بالمملكة العربية السعودية نشاطا خلال شهر يوليو/ تموز الماضي على أساس سنوي وشهري على حد سواء.

وارتفعت المبيعات الشهرية لنقاط البيع بالمملكة؛ وفقاً لبيانات حديثة لمؤسسة النقد العربي السعودي - ساما، بنسبة 18.7 بالمائة خلال يوليو/ تموز 2019 مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، بزيادة قيمتها 3.59 مليار ريال.

وقفزت مبيعات نقاط البيع بالسعودية عبر أجهزة الصرف الآلي إلى مستوى 22.77 مليار ريال خلال شهر يوليو/ تموز، مقارنة بـ 19.18 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2018.

وعلى أساس شهري، عاودت مبيعات نقاط البيع بالمملكة الارتفاع مجددا بعد تراجعها خلال يونيو/ حزيران مقارنة بالشهر السابق.

وارتفعت مبيعات نقاط البيع 9.8 بالمائة خلال يوليو/ حزيران مقارنة بالشهر السابق، بزيادة قيمتها 2.03 مليار ريال.

يذكر أن مبيعات نقاط البيع سجلت 20.73 مليار ريال خلال يونيو/ حزيران 2019، لتتراجع من اعلى مستوياتها على الإطلاق خلال شهر مايو/ أيار 2019 عندما سجلت 27.82 مليار ريال.

وبلغت قيمة مبيعات نقاط البيع بالسعودية 159.496 مليار ريال خلال الـ 7 أشهر الأولى من عام 2019، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بنحو 20.6 بالمائة، بعد أن بلغت 132.304 مليار ريال في الـ 7 أشهر الأولى من 2018.

وعلى مستوى عمليات نقاط البيع المنفذة خلال شهر يوليو/ تموز 2019، بلغت 129.72 مليون عملية وهو أعلى مستوى لها خلال العام الجاري، مسجلة ارتفاع مقارنة بعدد العمليات المنفذة خلال الشهر المقابل من 2018 بنسبة 51.66 بالمائة، والتي كانت تبلغ 85.54 مليون عملية.

وقفز عدد الأجهزة المستخدمة في تنفيذ العمليات لأعلى مستوى في 2019 خلال يوليو/ تموز؛ بواقع 404.24 ألف عملية، مقابل 327.78 ألف عملية في الشهر المماثل من العام الماضي، بزيادة 23.3 بالمائة.

وكان قطاع المشروبات والأطعمة الأعلى على مستوى عمليات نقاط البيع المنفذة خلال شهر يوليو/ تموز الماضي؛ وذلك بقيمة بلغت 2.88 مليار ريال عبر تنفيذ 32.07 ألف عملية، يليه قطاع المطاعم والمقاهي بواقع 2.48 مليار ريال عبر 40.12 ألف عملية.

وتصدرت مدينة الرياض المدن السعودية على مستوى الإنفاق عبر عمليات نقاط البيع؛ بواقع 44.07 ألف عملية بلغت قيمتها 7.46 مليار ريال، يليها مدينة جدة بـ 18.79 ألف عملية قيمتها 4.02 مليار ريال، ثم الدمام 7.18 ألف عملية بـ 1.26 مليار ريال.

وتم تنفيذ أغلب العمليات عبر مصرف الراجحي بواقع 101.84 ألف عملية، يليه البنك الأهلي التجاري بواقع 66.46 ألف عملية.

وخلال يونيو/ حزيران 2019، ارتفعت قيمة عمليات نقاط البيع في السعودية 7.4 بالمائة على أساس سنوي.

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