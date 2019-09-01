مسح..39 مليار ريال تمويلاً للسعوديين لشراء مسكن جديد خلال 2019

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: تضاعف حجم التمويل العقاري السكني الجديد الممنوح للأفراد بالمملكة العربية السعودية، المُقدم من المصارف وشركات التمويل منذ بداية عام 2019 بنسبة 153.2 بالمائة على أساس سنوي؛ بزيادة بلغت قيمتها 23 مليار ريال.

وبحسب مسح أجراه "مباشر"، استند على بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، بلغ إجمالي قيمة تمويل السعوديين 39 مليار ريال منذ بداية العام الجاري، مقارنة بـ 15.238 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2018.

ويظهر المسح الارتفاع الملحوظ بتمويل السعوديين لشراء مسكن جديد خلال عام 2019؛ مع زيادة قيمة القروض الممنوحة من المصارف بنسبة 157 بالمائة على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 22 مليار ريال.

وبلغت قيمة القروض الممنوحة من المصارف للأفراد بالسعودية لشراء مسكن جديد 35.81 مليار ريال، مقارنة بـ 14 مليار ريال في النصف الأول من عام 2018، وفقا لحسابات "مباشر".

وعن قيمة القروض الممنوحة من شركات التمويل للأفراد، فقد بلغت نحو 2.77 مليار ريال، مقابل 1.3 مليار ريال عن الفترة نفسها من عام 2018 بزيادة قدرها 1.45 مليار ريال.

79.5% من التمويل لشراء فلل

وجاءت التمويلات معظمها للفلل بنحو 31 مليار ريال خلال العام 2019 لتستحوذ على 79.5 بالمائة من اجمالي تمويلات القروض السكنية للمواطنين ، بواقع 28.8 مليار ريال من جانب المصارف و2.21 مليار ريال من شركات التمويل.

60 ألف عقد زيادة خلال 2019

ويظهر تقرير "ساما" استمرار ارتفاع عدد العقود العقارية المقدمة إلى المواطنين، ذلك بدعم من برامج الإسكان الحكومية، ليصل إجمالي عدد القروض المقدمة خلال 2019، إلى نحو 84.48 ألف عقدا تمويليا، مقارنة بنحو 24.42 ألف عقد محققة بذلك نموا يتجاوز 246 بالمائة في أعداد العقود بما يعادل 60 ألف عقد.

قيمة التمويلات في يوليو تقفز 189%

وفي يوليو/ تموز الماضي، سجل إجمالي قيمة تمويل السعوديين للعقارات السكنية الجديدة نحو 7.20 مليار ريال، مقابل 2.49 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2018 بزيادة نسبتها 189 بالمائة بزيادة قدرها 4.71 مليار ريال.

وتفصيلا؛ بلغ إجمالي تمويلات المصارف للأفراد لشراء سكن جديد نحو 6.67 مليار ريال خلال يوليو الماضي، مقابل 2.26 مليار ريال في يوليو/تموز 2018 لترتفع بنحو 4.41 مليار ريال.

أما عن تمويل شركات التمويل للأفراد فقد بلغت نحو 522 مليون ريال، مقابل 225 مليون ريال في يوليو من العام 2018 لتقفز بنحو 297 مليون ريال.

وارتفع اجمالي عدد العقود الممنوحة الى 15.95 مليون عقد بنهاية يوليو الماضي، مقابل 4.359 مليون عقد في يوليو / تموز 2018.

وأصدرت "ساما"، في مايو/ أيار 2018، تعليمات جديدة إلزامية على البنوك والمصارف وشركات التمويل العقاري العاملة في المملكة لتقديم التمويل العقاري للأفراد.

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