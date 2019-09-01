2.95 مليار دولار تحويلات العمالة الفلبينية من الخليج بالنصف الأول

من: إيمان غالي

الكويت – مباشر: كشف مسح لـ"مباشر" انخفاض قيمة تحويلات العمالة الفلبينية بدول مجلس التعاون الخليجي إلى الخارج خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 9.13 بالمائة على أساس سنوي، وذلك استناداً إلى بيانات البنك المركزي الفلبيني.

وبلغت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج خلال الستة الأشهر الأولى من 2019 نحو 2.95 مليار دولار، مقارنة بـ3.24 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2018.

وتضغط على تحويلات العمالة الوافدة في الخليج توجه حكومات تلك البلدان لتوطين العمالة المحلية، عبر تقليص أعداد العمالة الوافدة، وفرض رسوم على تحويلات العمالة إلى الخارج.

وكانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية كشفت أن تأميم سوق العمل في مجلس التعاون الخليجي، قد يحافظ على الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير مزيد من فرص العمل للسكان، ولكنه يرفع تكاليف العمالة، ويعيق التنوع.

وحسب موجز حديث للبنك الدولي، فالتحويلات هي شريان حياة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ووسيلة فعالة للحد من الفقر لأنها توجه مباشرة إلى الأسر، علماً بأن الفلبين تحتل المركز الرابع في استقطاب تحويلات العمال بقيمة 34 مليار دولار خلال 2018.

وكشف مسح سابق لـ"مباشر"، تراجع حجم تحويلات العاملين الوافدين في 5 دول خليجية إلى الخارج خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 9.97 بالمائة إلى 24.71 مليار دولار، مقارنة بــ27.44 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2018.

السعودية الأولى خليجياً

أشارت بيانات المركزي الفلبيني إلى أن المملكة العربية السعودية استحوذت على النسبة الأكبر من التحويلات بقيمة 1.08 مليار دولار خلال النصف الأول، فيما جاءت أقل التحويلات من عمان بواقع 103.89 مليون دولار.

وشهد النصف الأول تراجع في التحويلات من 4 دول خليجية على رأسها قطر – رغم حاجتها للعمالة في مشروعات كأس العالم- بنسبة 25.56 بالمائة، فيما ارتفعت التحويلات في كل من البحرين والكويت بنسبة 68.87 بالمائة، و9.94 بالمائة، رغم توجه الأخيرة لفرض رسوم على تحويلات العمالة الوافدة.

وطبقاً لبيانات المركزي الفلبيني، فإن تحويلات العمالة الوافدة من دول الخليج شكلت 20.15 بالمائة من إجمالي تحويلات العملة الفلبينية من مختلف دول العالم والبالغة 14.64 مليار دولار في الستة الأشهر الأولى من 2019.

وبلغت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول قارة آسيا 3.06 مليار دولار، لتمثل بذلك تحويلات تلك العمالة من دول الخليجي 96.41 بالمائة من إجمالي تحويلات القارة.

وتعد التدفقات المالية المرتبطة بتحويلات العاملين في الخارج مصدراً هاماً للتمويل الخارجي في الدول النامية، وتستحوذ دول الخليج على النصيب الأكبر من التحويلات للخارج عالمياً، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، لاعتمادها على العمالة الوافدة في أغلب التخصصات.

وكشف تقرير للبنك الدولي أن الآفاق المستقبلية لنمو التحويلات المالية تبدو ضعيفة بسبب تشديد السياسات المتعلقة بالعمالة الوافدة في السعودية في عام 2018، إذ زادت تكاليف المعيشة للعمالة الوافدة بسبب خفض الدعم، والزيادة في الرسوم المختلفة، وتطبيق ضريبة للقيمة المضافة في المملكة والإمارات العربية المتحدة.

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