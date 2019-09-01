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"تداول": تنفيذ صفقتين خاصتين على "المراكز" بـ15.4 مليون ريال

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"تداول": تنفيذ صفقتين خاصتين على "المراكز" بـ15.4 مليون ريال "تداول": تنفيذ صفقتين خاصتين على "المراكز" بـ15.4 مليون ريال

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الأحد، تنفيذ صفقتين خاصتين على سهم شركة المراكز العربية.

ووفقا لبيانات "تداول"، بلغت القيمة الإجمالية للصفقتين 15.425 مليون ريال، من خلال التداول على 537.47 ألف سهم.

وتم تنفيذ الصفقتين بسعر 28.70 ريالا للسهم الواحد، وهو أعلى من سعر تداول السهم خلال الجلسة.

وكان أعلى سعر للسهم حتى هذه اللحظات 28.60 ريالا، مقابل 28.50 ريالا كأدنى مستوى له.

وبلغت قيمة الصفقة الأولى 12.75 مليون ريال من خلال 444.42 ألف سهم، بينما بلغت القيمة بالصفقة الثانية 2.67 مليون ريال بكمية بلغت 93.05 ألف سهم.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: سعر آخر صفقة، وأعلى أو أدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.

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