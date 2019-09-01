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المؤشر السعودي يواصل خسائره بالمستهل..ويتخلى عن مستويات الـ8 آلاف نقطة

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المؤشر السعودي يواصل خسائره بالمستهل..ويتخلى عن مستويات الـ8 آلاف نقطة المؤشر السعودي يواصل خسائره بالمستهل..ويتخلى عن مستويات الـ8 آلاف نقطة

الرياض- مباشر: هبط المؤشر العام لسوق الأسهم خلال التعاملات المبكرة ليوم الأحد، ليواصل خسائره، ويتخلى عن مستويات الـ8 آلاف نقطة، متأثراً بهبوط أغلب القطاعات بقيادة قطاعي البنوك والمواد الأساسية.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت الرياض، سجل المؤشر تراجعاً نسبته 1.09 بالمائة ليهبط إلى مستوى 7933.26 نقطة، وهو أدنى له للمؤشر منذ شهر يناير / كانون الثاني الماضي، فاقدا 88.25 نقطة من قيمته.

وجرى التعامل في هذه الأثناء على 16.58 مليون سهم بقيمة 419.90 مليون ريال موزعة على 16.117 ألف صفقة.

وقال المحلل بأسواق المال محمد الميموني لـ" مباشر" إن السوق لا يزال يشهد  حركة تصحيحية، نتيجة أحداث خارجية، التي أصبح يتأثر بها أكثر من  تأثره بالأحداث الداخلية.

وأضاف أن كسر مستويات الـ 8000 نقطة أعطى الدلالة على ان الاتجاه هابط في الفترة الحالية.

وأشار الميموني،  الى أن الصناديق الاستثمارية  ستظل حذرة في زيادة استثماراتها خلال الشهر الجديد خاصة مع الترقب لظهور محفزات قوية تعيد تلك السيولة إليها، ومن الممكن أن يكون أبرز تلك القرارات قرار خفض الفائدة الذي يتوقع البعض تكراره في الشهر الجاري.

وأضاف أن السوق السعودي ليس بمنأى عن الأحداث الخارجية، خاصة تلك التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية؛ بسبب الحرب التجارية إضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

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