أنور قرقاش: التحالف بقيادة السعودية ضروري لاستعادة الأمن في اليمن

أبوظبي - مباشر: قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، إن التحالف بقيادة السعودية ضروري لاستعادة الأمن في اليمن.

وأضاف أنور قرقاش، عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الأحد، أنه من الضروري أن تقبل الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي دعوة السعودية للحوار لتخفيف التوتر والتصعيد.

وأكد أن الائتلاف بقيادة السعودية نواة صلبة وحيوية لاستعادة السلام والاستقرار في اليمن. مؤكدا على التركيز على الوحدة الداخلية ، من خلال الحوار المستمر، والضروري لمواجهة تحدي الانقلاب الحوثي.

ويأتي ذلك التعقيب بعد أن أصدرت وزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة بياناً للرد على الاتهامات الموجهة من نظيرتها اليمينة.

وقالت الوزارة الإماراتية، إنه تعقيبا على بيان الخارجية اليمنية تؤكد الإمارات احتفاظها بحق الدفاع عن النفس و الرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي.

وألمحت الوزارة، إلى أن التنظيمات الإرهابية بدأت بزيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف والمدنيين، الأمر الذي أدى إلى تهديد مباشر لأمن هذه القوات، مما استدعى استهداف المليشيات الإرهابية بضربات جوية محددة.

وتابعت: "ووفقا لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني، وذلك بتاريخ 28، و29 أغسطس 2019".

وأوضحت الوزارة، أن عملية الاستهداف تمت بناء على معلومات ميدانية مؤكدة بأن المليشيات تستهدف عناصر التحالف الأمر الذي تطلب ردا مباشرا لتجنيب القوات أي تهديد عسكري، وقد تم تنفيذ الضربات بشكل محدد.

كما عقدت دول الخليج الثلاث، البحرين والسعودية والإمارات، اجتماعاً تنسيقياً يوم الخميس الماضي بشأن القضايا الإقليمية والدولية المطروحة على الساحة بالوقت الراهن.

وأفادت وزارة الخارجية البحرينية، أن الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، اجتمع مع أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، وأحمد بن عبدالعزيز قطان وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية بالمملكة العربية السعودية.

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