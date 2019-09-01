"وفا للتأمين" تعدل توقعاتها لموعد نشر نتائجها المالية للعام 2018

الرياض ـ مباشر: أعلنت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين)، عن عدم تمكنها من نشر النتائج المالية لعام 2018، خلال الفترة الزمنية المتوقعة سابقا.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الأحد، أن تأخر نشر النتائج، جاء بسبب عدم الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.

وأكدت الشركة أنه سيتم نشر النتائج المالية لعام 2018، فور الحصول على الموافقة.

وتوقعت الشركة، في نهاية يونيو / حزيران الماضي، نشر قوائمها المالية للعام 2018، في موعد أقصاه 31 أغسطس / آب 2019م.

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