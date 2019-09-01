النقل السعودية: الانتهاء من لوائح توصيل الطلبات عبر التطبيقات قريباً

الرياض - مباشر: قال نائب رئيس هيئة النقل العام، بالسعودية، إن الجهات المعنية تعمل على إعداد اللوائح التشريعية للتطبيقات الخاصة بتوصيل الطلبات من المطاعم وغيرها، متوقعاً الانتهاء منها قريباً؛ إذ سيتم قصر العمل في تلك التطبيقات على السعوديين فقط.

وأضاف فواز السهلي، لصحيفة "الاقتصادية"، أن الأشخاص المسجلين في تطبيقات توجيه المركبات ويسمحون لأشخاص آخرين باستخدام بياناتهم في نقل الركاب، يعد مخالفة للنظام.

وأوضح نائب رئيس هيئة النقل العام، أن المهلة المحددة لشركات الأجرة المرخص لها سابقا وتعمل في تطبيقات توجيه المركبات ستنتهي بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وسيقتصر العمل في تلك التطبيقات على المواطنين فقط.

وتابع: ما زال نشاط تطبيقات توجيه المركبات يعاني مخالفات بعض الأشخاص الذين يسمحون لآخرين بقيادة مركباتهم المسجلة في تطبيقات توجيه المركبات.

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