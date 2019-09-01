إعلان إلحاقي من الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) بخصوص عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31-12-2018 م على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد

بند توضيح مقدمة إلحاقاً لإعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) بتاريخ 27-10-1440هـ الموافق 30-06-2019م بخصوص عدم تمكن الشركة من نشر النتائج المالية السنوية للعام المالي 2018م في الوقت المحدد، تعلن الشركة عن عدم التمكن من نشر النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2018 م على موقع السوق المالية السعودية (تداول) خلال الفترة الزمنية المتوقعة الواردة بإعلان الشركة المشار إليه وهي 31-08-2019م وذلك بسبب عدم الحصول على الموافقات النظامية اللازمة، وعليه سيتم نشرها فور الحصول على الموافقة. تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-10-27 الموافق 2019-06-30 التغير الحاصل على التطوير عدم التمكن من نشر النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2018 م على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد وسيتم النشر فور الحصول على الموافقات النظامية. الأثر المالي للتغير الحاصل لايمكن تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على عدم التمكن من نشر النتائج المالية المشار إليها وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر- إن وجد- في حينه
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