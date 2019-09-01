إعلان إلحاقي من الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) بخصوص عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31-12-2018 م على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد