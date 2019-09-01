بالصور.. انطلاق العام الدراسي الجديد بالسعودية

الرياض ـ مباشر: استقبلت مدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، يعودون إلى مقاعدهم بعد انتهاء الإجازة الصيفية.

وأعلنت وزارة التعليم السعودية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، كامل استعداداتها لاستقبالهم، بما يضمن عاما دراسيا مكتمل التجهيزات.

وأوضحت أنه تأمين التجهيزات المدرسية كافة وفق المخصصات المالية في ميزانيتها للعام المالي 2019م.

وتابعت: حققت وزارة التعليم وقتا قياسيا في إنجاز طباعة وترحيل 147 مليون كتاب مدرسي، لمدارس المملكة والمدارس في الخارج للتعليم العام وأنظمة التعليم الأخرى بنسبة 100 بالمائة للطباعة والترحيل، وتوزيعها على المدارس قبل وصول الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة.

وقالت: "بلغ عدد المستفيدين من النقل المدرسي، في مدارس التعليم العام 1.2 مليون طالب وطالبة، كما بلغ عدد الحافلات والمركبات المتاحة للنقل المدرسي 25 ألف حافلة ومركبة، تستهدف 18 ألف مدرسة.

وبلغ عدد المستفيدين من النقل التعليمي في مدارس وبرامج التربية الخاصة 30 ألف طالب وطالبة، مقابل 4.5 ألف حافلة تم تأمينها، تستهدف 2.89 ألف مدرسة.

وفي مدارس الطفولة المبكرة استطاع التعليم تأهيل 3.3 ألف فصل دراسي في رياض الأطفال لاستيعاب 82 ألفاً و 825 طالباً وطالبة، وتجهيز 3.48 ألف فصل دراسي للصفوف الأولية في مدارس الطفولة المبكرة لاستيعاب 80 ألفاً و 675 طالباً وطالبة مع بداية العام الدراسي.

وأوضحت وزارة التعليم، بحسب الوكالة، أنها قامت بمعالجة كثافة أعداد المدارس الصغيرة لتقليل الهدر وتحقيق عائد أكبر من الموارد المادية والبشرية.

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