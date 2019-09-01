"الخضري" تنهي مسودة إعادة الهيكلة..وتتوقع نشر نتائجها السنوية سبتمبر الجاري

الرياض ـ مباشر: كشفت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، أنه تم الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لخطة العمل وإعادة الهيكلة المالية كأحد المتطلبات المرتبطة بإصدار التقرير حول القوائم المالية الموحدة لعام 2018.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأحد، أنه لا تزال هذه الخطة قيد تسليمها ومناقشتها مع مراجعي حسابات الشركة، وهو الأمر الذى أدى إلى عدم التمكن من نشر النتائج المالية السنوية للعام 2018، خلال الفترة الزمنية المتوقعة سابقا.

وتوقعت الشركة نشر نتائجها المالية السنوية قبل 22 سبتمبر / أيلول 2019.

وأشارت إلى أنها سوف تقوم بالإعلان عن أية تطورات في هذا الصدد فور توفرها.

وتوقعت الشركة في وقت سابق، نشر نتائجها المالية للعام 2018 قبل نهاية شهر أغسطس / آب 2019، ونشر النتائج المالية للربع الأول من 2019، قبل منتصف شهر سبتمبر / أيلول الجاري.

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